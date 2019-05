Tangenti Legnano. Mirabelli (PD). Ora Salvini non può più fare finta di niente

Agenpress – “Quella di Legnano è l’ennesima vicenda che dimostra come il centrodestra in Lombardia insista con pratiche spregiudicate e spesso illecite. Questo episodio chiarisce che gli scontri interni al centrodestra in quel comune lombardo, che avevano portato la maggioranza dei consiglieri municipali a dimettersi, non erano legati all’interesse della città, ma a mere questioni di potere. Va bene avere fiducia nei propri uomini e nella magistratura, ma Salvini non può fare finta di niente anche questa volta, dopo averci spiegato ancora ieri che non servono regole e controlli, ma basta il buon senso per evitare la corruzione”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem in Antimafia, eletto in Lombardia.

“In realtà – prosegue Mirabelli – continuare a ripetere, come fa il ministro dell’Interno, che le norme messe a garanzia della legalità sono un problema che blocca l’economia e non una necessità crea un clima culturale che sdogana comportamenti illeciti. E dopo aver pontificato sulla moralità degli altri partiti, ora Salvini cominci a fare i conti con la realtà del centrodestra lombardo che ha creato, come evidenziano le inchieste di queste settimane, dalla Regione ai comuni un sistema permeabile al malaffare”.