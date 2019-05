Di Pietro: “Nuova tangentopoli? Una volta bastava una scopa per pulire, adesso ci vuole una ruspa”

Agenpress. “Una volta bastava una scopa per pulire, adesso ci vuole una ruspa – ha affermato Di Pietro-. Adesso si è così ambientata, che è diventata una piccionaia, è diventato un fatto quasi di routine che se non la fai non puoi fare politica. Qui c’è una classe politica che lo fa perché è un modo per raggiungere gli obiettivi, dicono: siccome lo fanno tutti lo faccio anche io. Il problema di fondo è educativo e preventivo. Io vado nelle scuole a spiegare ai giovani che delinquere non conviene, essere onesti conviene. Se tu delinqui c’è sempre qualcuno che delinque più di te, quindi se delinqui alla fine rimani fregato”.

Lo rendo noto Antonio Di Pietro intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.