Matteo Renzi: “Sei come Renzi” è la frase più gentile che Di Maio e Salvini usano reciprocamente per insultarsi

Agenpress. “Sei come Renzi” è la frase più gentile che Di Maio e Salvini usano reciprocamente per insultarsi. Sono lieto di essere sempre nei loro pensieri, anche se da italiano preferirei che pensassero alle cose da fare.

Tuttavia ad onor del vero vorrei verbalizzare che per essere “come Renzi” bisogna aver creato più di un milione di posti di lavoro (dati ISTAT); abbassato IMU, Irap costo del lavoro e Ires; aumentato salari a dieci milioni di persone con gli 80€; preso un Paese con il PIL a -1.7 e riportato a più 1.7; dato più diritti con le leggi su unioni civili, dopo di noi, terzo settore, autismo, caporalato, cooperazione internazionale; fatto un Governo con metà donne; aumentato i fondi per la sanità e l’educazione e diminuito quello per gli interessi, abbassando lo spread. Quando farete questo, sarete liberi di utilizzare l’espressione “Sei come Renzi” come un insulto.



Nel frattempo potreste governare non dico mille giorni come abbiamo fatto noi, ma almeno un giorno senza costringere il Paese a queste sceneggiate ridicole. Appena avete finito di litigare come all’asilo e fate la pace, fateci sapere: l’Italia ha bisogno di un governo serio, non di una rissa continua.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi