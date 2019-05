Voli di stato. Di Maio: ecco perché fa più piazze di me. Io uso aerei di linea. Replica: non faccio picnic

Agenpress -“Questa cosa la vedrà la Corte dei Conti. Io dico solo con molta simpatia che in questi mesi molti gruppi locali del Movimento mi chiamavano e mi dicevano ‘qui è venuto Salvini, perché tu non ci sei?’ Io mi chiedevo se fosse solo un problema legato alla presenza a Roma e forse stavo troppo nel ministero. Adesso ho capito perché lui riusciva a fare più piazze di me. Io, utilizzando solo i voli normali di linea, ho qualche difficoltà in più”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una visita alla Piaggio Aerospace a Villanova di Albenga commentando la vicenda dei voli di Stato usati dal ministro Salvini, il quale ha immediatamente replicato, “l’aereo lo uso per andare a lavorare, non per fare i picnic. Come ministro parlano per me i risultati”.

