Berlusconi: “Siamo pronti a votare anche domani mattina. Mario Draghi l’uomo giusto per fare il premier”

Ritengo – aggiunge Berlusconi – “Mario Draghi l’uomo giusto per fare il premier. Il presidente della Bce è la persona adatta per guidare un nuovo governo che rassicuri l’Europa e i mercati. Già in passato ho detto che sarebbe stato l’uomo giusto per un incarico di alta responsabilità. Lo ribadisco e spero possa succedere”.