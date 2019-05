Enrico Letta: “Salvini il peggior leader della storia d’Italia”

“Salvini racconta un’Italia che non è quella dei nostri valori. L’Italia non è cattiva come la dipinge lui. Noi abbiamo la cultura e il ministro dell’Interno c’entra con la cultura come io c’entro con la fisica quantistica. Noi siamo solidali e accoglienti ovvero l’opposto del messaggio di Salvini. Noi siamo creativi e aperti, rifuggiamo la chiusura. L’avversario è il ministro dell’Interno.

Ovunque vado nel mondo si parla di Salvini, è un’icona planetaria in negativo. I 5 stelle devono prendere consapevolezza del ruolo assunto dal segretario della Lega. Raccogliere due voti con una battuta sulla Resistenza e l’antifascismo non basta”.