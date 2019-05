Europee. Acerbo (La Sinistra): “Presentato ricorso all’Agcom: oscuramento della Sinistra”

Agenpress. “Ieri – spiega Maurizio Acerbo, La Sinistra – come lista “La Sinistra” abbiamo presentato un ricorso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel quale abbiamo denunciato come la nostra lista sia stata fino ad oggi gravemente sottoesposta – per usare un eufemismo – nelle reti tv. Mentre Salvini e il governo imperversano, a noi sono spettate, come lista, una quota percentuale sui TG della RAI, rispettivamente dell’1,89% e su quelli Mediaset del 3,82%. Per non parlare dei tg de La7 e Sky.

E’ vergognoso che in campagna elettorale, e non solo, sia così esorbitante la presenza nei TG e nei programmi di approfondimento dei partiti della maggioranza e del PD. Denunciamo la palese violazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche che impedisce un corretto svolgimento della campagna elettorale.

Non a caso, la stessa l’Agcom ieri “ha rilevato il permanere di una non completa applicazione dei criteri declinati nell’articolo 8 del regolamento elettorale”.

Per questo e in conformità con le leggi sul pluralismo nell’informazione, abbiamo chiesto un provvedimento di riequilibrio, per far sì che almeno negli ultimi giorni di campagna elettorale le nostre ragioni e la stessa presenza della lista unitaria della sinistra possano essere comunicate a milioni di cittadini”.