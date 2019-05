Legnano. Si dimette il sindaco leghista Fratus, arrestato per corruzione

Agenpress – Il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, arrestato nei giorni scorsi con vicesindaco e assessore per corruzione e turbativa d’asta, arrestato due giorni fa con il vicesindaco Maurizio Cozzi e l’assessora Chiara Lazzarini (entrambi di Forza Italia) con le accuse di corruzione e elettorale e turbativa d’asta per nomine pilotate nelle società controllate dal Comune e per la nomina nel cda di una di queste della figlia di un candidato sindaco delle Comunali del 2017 in cambio del sostegno a Fratus per il ballottaggio.

Lo ha reso noto il suo avvocato Maira Cacucci. “Ha rassegnato le dimissioni il 16 maggio stesso, comunicate poi a mezzo pec all’Ente”, spiega Cacucci. Il legale ha spiegato che Fratus “è a disposizione della magistratura per chiarire la propria posizione” precisando che, “del resto, ha fiducia nella giustizia”. Fratus, ai domiciliari come l’assessore Chiara Lazzarini, mentre il vicesindaco Maurizio Cozzi è in carcere, è anche accusato di corruzione elettorale. Lunedì è previsto l’interrogatorio di garanzia.

Il prefetto, dopo gli arresti, aveva immediatamente sospeso gli amministratori coinvolti e commissariato il Comune.