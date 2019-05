Mirabelli (PD): Lega e M5s alzano i toni su questioni non emergenziali

Agenpress. “Lega e M5S sono corresponsabili di questo Governo e alzano i toni su questioni che non sono emergenziali. Oltretutto Salvini, mentre dice che in Italia c’è un’emergenza immigrazione, allo stesso tempo, contraddicendosi, afferma che gli sbarchi non ci sono più.

In ogni caso, il problema che abbiamo di fronte sia chiama economia, che è l’unica cosa di cui Lega e M5S non vogliono parlare. Il giorno dopo le elezioni europee bisognerà cominciare a cercare i soldi per sistemare i conti del Paese e impedire che gli italiani paghino sulla loro pelle le scelte di questo Governo”.

Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, intervenendo in TV a Telenova.

“In materia di corruzione, – ha proseguito Mirabelli – M5S pretende di dare lezioni a tutti ma non bisogna farsi prendere in giro: hanno fatto delle sceneggiate per chiedere le dimissioni di Siri eppure registro che, in Commissione al Senato, sul decreto sblocca-cantieri stanno votando esattamente ciò che voleva fare Siri, cioè che togliere potere all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione sul controllo degli appalti, destrutturare il nuovo Codice degli Appalti allentando le garanzie sul fronte della legalità. Hanno fatto, quindi, una bella mossa simbolica di intestarsi un tema ma poi nel concreto fanno le stesse cose che vuole la Lega”.