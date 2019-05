Sciopero 21 maggio Trasporto Aereo, Tarlazzi (Uiltrasporti): la responsabilità è del Governo

Agenpress. “Colpa del Governo se martedì 21 maggio il trasporto aereo nazionale lascerà a terra migliaia di passeggeri”. A dichiararlo il Segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che prosegue: “Il Governo persevera a non prendere iniziative per lo sviluppo regolato del settore per tutelarne l’occupazione, che registra crisi ovunque nonostante il numero dei passeggeri sia in forte crescita, mentre per il rilancio di Alitalia in modo irresponsabile neppure sente il dovere di confrontarsi con il Sindacato per capirne le ragioni!.

“Se il Governo dovesse procrastinare la sua assenza – conclude Tarlazzi – la nostra mobilitazione continuerà finché non si risolveranno i problemi”.