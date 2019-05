Centrodestra: Bergamini (FI): Meloni lo vuole diviso, voto a FI unico per cdx unito

Agenpress. “Dispiace che la Meloni voglia un centrodestra diviso quando uniti abbiamo vinto tutte le elezioni regionali. E’ quantomeno curioso che Fratelli d’Italia sia a favore del centrodestra quando ci sono da far eleggere presidenti e giunte (che da soli non potrebbero mai far eleggere) e che siano contro la coalizione quando non ci sono poltrone in ballo.

E’ oggettivo che ad oggi il voto a Forza Italia è l’unico voto utile per convincere la Lega a lasciare i grillini e per ribadire che il centrodestra, a differenza di ciò che sostiene la Meloni, deve restare compatto di fronte all’avanzata delle sinistre”.

Lo dichiara Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia che sui social pubblica una ‘guida al voto per l’elettore di centrodestra’. Nella grafica pubblicata sui social si legge: “Vota Lega se vuoi che il governo con i 5stelle duri 5 anni”; “Vota Fratelli d’Italia se vuoi che il centrodestra si divida”; “Vota Forza Italia se vuoi che il centrodestra torni unito al governo”.