Napolitano: “Alle urne va respinto chi esalta gli Stati sovrani come risposta ai problemi dei cittadini”

“Chi ipocritamente si dichiara europeista e poi tradisce i valori della Ue. Avvertendo che un certo strisciante avventurismo finanziario può essere catastrofico per l’Italia e per il resto d’Europa. Sottolinenando che anche per la sinistra questa rappresenta la sola speranza e la via di una nobiltà della politica.

“Alle urne va respinto chi esalta gli Stati sovrani come risposta ai problemi dei cittadini ma anche chi con ipocrisia si finge a favore della Ue. All’Italia servono rinnovamento ed equo rigore: assurdo continuare a pagare più per gli interessi sul debito che per l’istruzione -conclude Giorgio Napolitano -”