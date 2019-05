Francia. Al via la procedura per staccare la spina a Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo.

Agenpress – L’ospedale di Reims ha avviato la procedura per lo stop delle cure a Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Lo riferiscono i media francesi, precisando che la decisione è stata presa malgrado l’opposizione dei genitori.

Lambert si trova in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale subito nel 2008 che gli ha provocato danni cerebrali che gli esperti hanno giudicato “irreversibili”. Per questa gli è stata interrotta ogni forma di alimentazione ed idratazione.

“Lo stanno uccidendo senza averci detto nulla, sono dei mostri”, ha affermato la madre del 42enne.

“Non ci arrenderemo – ha proclamato il loro legale, Jerome Triomphe – stiamo preparando una serie di ricorsi ulteriori dopo questo annuncio fatto deliberatamente violando gli impegni internazionali della Francia e il diritto internazionale”.Il Consiglio di stato, la massima giurisdizione amministrativa, aveva dato il suo benestare alla sospensione delle cure il 24 aprile, confermando la decisione collegiale dei medici dell’ospedale di Reims. “Se questa decisione sarà adottata – ha scritto l’avvocato in un comunicato – Vincent Lambert morirà entro pochi giorni, attorniato probabilmente da parecchi poliziotti, e il dottor Sanchez (il medico cha ha in cura Vincent) potrà consegnare a Viviane Lambert un figlio morto per la festa della mamma”.

La moglie di Lambert, suo nipote e i sei fratelli hanno invece accettato la disposizione dei medici. Gli avvocati dei genitori hanno annunciato altri tre ricorsi per tentare di fermare l’interruzione dei trattamenti. E’ stata avanzata anche una richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti del dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per pazienti cerebrolesi dell’ospedale di Reims, che ha deciso di staccare la spina all’uomo.

Domenica il padre e la madre di Vincent, ferventi cattolici, hanno partecipato a un corteo con circa 200 persone davanti all’ospedale dove è ricoverato il figlio, chiedendo che resti in vita. L’ospedale ha però posto fine a ogni forma di alimentazione e idratazione al 42enne, finito in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale subito nel 2008, che gli ha provocato danni cerebrali “irreversibili”.