Milano. “Latitante fiscale” a 92 anni patteggia e fa rientrare dalla Svizzera 15mln di euro

Agenpress – Una signora milanese di 92 anni, titolare tra gli anni ’80 e ’90 dei negozi di lusso ‘Gavazzi’, in particolare di cravatte e considerata “latitante fiscale” per almeno 5 anni per aver simulato di essere residente in Svizzera e nel Regno Unito, ha fatto rientrare dal Paese elvetico 15 milioni di euro, cifra record per una persona fisica, che aveva nascosto al Fisco con un sistema di trust; ha pagato il debito tributario e patteggiato 8 mesi per evasione. La sentenza è stata emessa dal gip Guido Salvini a seguito dell’inchiesta del pm Paolo Storari.

Ha versato poi un altro milione per le imposte del 2017 e oltre 3,6 milioni al figlio (da un suo esposto si è arrivati ad un sequestro di 40 milioni a carico della madre). In più, ricorda il gip, l’anziana “devolve importi rilevanti in favore di istituzioni sanitarie” e “istituendo il Trust (‘The Charlie Trust’), ha disposto che il suo ingente patrimonio sia devoluto in favore di enti di assistenza pubblica e privata”.

La signora la 92enne nel ’94 ottenne l’iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero, simulando poi di essere residente prima in Svizzera e in seguito nel Regno Unito, mentre in realtà, almeno dal 2014, risiedeva a Milano dove viveva in un appartamento dal gennaio 2011″. Nell’inchiesta è emerso anche che l’anziana frequentava regolarmente una “palestra” a Milano e poi i “dati dello ‘spesometro'” hanno evidenziato che la città lombarda è “il centro dei suoi affari ed interessi personali”, anche “alla luce dell’elevata età anagrafica” con “il costante ricorso a cure mediche e fisioterapiche” nel capoluogo lombardo.