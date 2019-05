Nasce a Roma OPERA2030, la piattaforma per combattere haters e fake news

Agenpress. Si svolge a Roma, martedì 21 maggio 2019, dalle ore 10.00, presso l’Hotel Nazionale, a Piazza Montecitorio, l’evento di lancio di OPERA2030 Action Now – 1° Open Day, la prima piattaforma per combattere le fake news attraverso gli strumenti innovativi messi a disposizione dal web e dai social media.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione UniVerde, con la partnership scientifica dell’Università degli Studi Link Campus University e la collaborazione di Change.Org, FanPage, GreenStyle, LifeGate e altre startup innovative impegnate in azioni e campagne di attivismo civico.

I lavori saranno aperti dagli interventi da Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde), Pasquale Russo (Direttore Generale della Link Campus University), Stephanie Brancaforte (Executive Director di Change.org Italia) e da Domenico De Masi (Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione UniVerde e di Opera2030. I panel saranno moderati da: Francesco Piccinini, Direttore di Fanpage.it, Carlo Medaglia (Prorettore della Link Campus University), Jacopo Mele (Presidente della Fondazione Homo Ex Machina), Matteo Campofiorito (Direttore di GreenStyle).

“L’iniziativa Opera 2030 Action Now, che presenteremo, vuole porsi come piattaforma di attivismo civico e democrazia diretta, indirizzata non solo all’associazionismo e agli amministratori locali ma, più in generale, alla classe dirigente diffusa del nostro Paese. L’ambizioso progetto è quello di promuovere valorizzare quelle migliaia di buone azioni dal basso, indispensabili per realizzare i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e combattere haters e fake news con “truth-lovers” e informazioni certificate”, dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore dell’iniziativa.

Durante i lavori, verranno trattati i temi dedicati alla partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, attraverso gli strumenti del referendum, di petizioni, campagne e leggi di iniziativa popolare. Inoltre, sarà illustrato come sconfiggere le fake news grazie alla nuova tecnologia della blockchain, e verrà messo in luce l’attivismo civico ed ecologista di giovani startupper ed innovatori, insieme all’impegno di green e civic influencer nella strategia degli Obiettivi 2030 dell’ONU con le testimonianze, tra gli altri, dei giovani protagonisti di Fridays for Future.

Chiude l’evento, la presentazione del libro “European Psycho” di Angelo Consoli, con gli interventi di Livio de Santoli, Prorettore presso la Sapienza Università di Roma, l’eurodeputato Dario Tamburrano, relatore ombra del Pacchetto Clima ed Energia al Parlamento Europeo, il Presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, e Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME) e storico assistente di Altiero Spinelli.

Nel corso della giornata, interverrà l’On. Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta.