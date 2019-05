Radio Radicale. Mollicone (FdI). “Di Maio dimostri coerenza e proroghi la convenzione”

Agenpress -“Caro Di Maio, mi hai detto di non voler passare alla Storia come il ministro che ha chiuso Radio Radicale. Bene, ora dimostralo.

Il 21 scadrá la convenzione con Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari, e rischiamo di perdere una storica fonte di informazione autorevole, lasciando a casa moltissimi dipendenti, con notevoli problematicitá relative alla proprietá del prezioso archivio.

C’è tanta confusione nella maggioranza: Di Maio dice di voler trovare una soluzione, Crimi afferma che non esistono soluzioni sul tavolo, la Lega tenta la via parlamentare presentando emendamenti per prorogare la convenzione. FDI, coerentemente, ha presentato emendamenti in entrambi i rami del Parlamento per prorogare temporaneamente la convenzione e indire un bando di gara, di cui ancora non c’è traccia. Invito le forze parlamentari che credono nel giornalismo trasparente, libero e di qualitá a sostenere la battaglia.”

È quanto dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Cultura ed Editoria.