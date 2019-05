Buste esplosive, Maullu (FdI): “Galassia anarchica sia contrastata con forza, da Torino a Milano”

Agenpress. “L’arresto di tre anarchici per l’invio di altrettanti pacchi bomba ai magistrati di Torino, avvenuto nel giugno del 2017, dimostra ancora una volta come la galassia anarchica, in ogni sua ramificazione, sia da contrastare con ogni mezzo, con assoluta determinazione, perché rappresenta una delle più temibili minacce per lo Stato e per il concetto di legalità, che deve essere sempre difeso con forza”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato alle europee.

“La condanna nei confronti degli anarchici deve essere unanimemente condivisa da tutte le forze politiche, perché la salvaguardia del concetto di legalità non ha alcun colore partitico. Chi promuove occupazioni abusive o atti di violenza contro lo Stato, per quel che mi riguarda, deve essere punito severamente, con condanne esemplari.

Ciò che serve, in ultima analisi, è una decisa azione di contrasto contro gli ambienti anarchici che promuovono l’illegalità, specialmente tra Torino e Milano, dove centri sociali e altra gentaglia dello stesso stampo continua a compiere indiscriminatamente nuove occupazioni, creando disagi soprattutto per le persone oneste”.