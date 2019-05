Giuseppe Conte: un decreto per istituire a palazzo Chigi una cabina di regia chiamata “benessere Italia”

Agenpress. Nel corso del Festival dello sviluppo sostenibile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di confidare di “sottoscrivere già oggi o al massimo in settimana un decreto per istituire a palazzo Chigi una cabina di regia chiamata ‘benessere Italia’ per coordinare tutti i ministeri che si occupano del benessere dei cittadini per perseguire in modo più avveduto e incisivi gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

in occasione dell’evento “Per un’Europa campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile”, che inaugura il Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’ASviS, sono stati poi presentati gli indicatori compositi dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) . L’Unione europea ha fatto progressi verso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ma l’Italia resta indietro, conseguendo i risultati peggiori rispetto alla media europea in oltre la metà dei casi.

L’analisi realizzata dall’ASviS, aggiornata al 2017, traccia l’evoluzione dell’Unione europea e dei suoi 28 Stati membri rispetto al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030.

Dallo studio emerge, in particolare, che tra il 2016 e il 2017 si registrano miglioramenti per gli obiettivi 1 (Sconfiggere la povertà), 2 (Sconfiggere la fame), 3 (Salute e benessere), 4 (Istruzione di qualità), 5 (Parità di genere), 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), 10 (Ridurre le diseguaglianze), 11 (Città e comunità sostenibili), 14 (Vita sott’acqua) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide). Risultano invece stabili gli indicatori relativi agli obiettivi 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Imprese innovazione e infrastrutture), 12 (Consumo e produzioni responsabili), 13 (Lotta contro il cambiamento climatico), 15 (Vita sulla terra) e 17 (Partnership per gli obiettivi).

L’Italia ha risultati peggiori rispetto alla media europea (povertà, istruzione, lavoro, innovazione, disuguaglianze, città, ecosistemi marini, governance e partnership), in un caso l’Italia presenta un dato vicino a quello medio europeo (parità di genere), mentre in sei casi l’Italia è in una condizione migliore (alimentazione, salute, energia, economia circolare, cambiamento climatico ed ecosistemi terrestri).