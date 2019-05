Sen. Lucio Malan (FI): Governo, M5S impone la sua linea su Tav e tutto il resto

Agenpress. “Anche oggi, dobbiamo constatare che il M5S domina nell’azione del governo. La Lega infatti ritira l’emendamento a favore del TAV e il sottosegretario Crimi ribadisce che la la linea dell’esecutivo su Radio Radicale non cambia, nonostante gli emendamenti presentati anche dalla Lega per salvare la storica emittente.

Non è una novità, purtroppo per l’Italia: il movimento di Casaleggio si è già imposto tante altre cose come reddito di cittadinanza, giustizia, Venezuela, Cina, Iran, per non parlare della fatturazione elettronica la cui responsabilità viene rimpallata dall’uno sull’altro. In cambio, poco più di qualche contentino. Il programma con cui il centro destra si è presentato unito alle elezioni giace totalmente inattuato. Per Forza Italia, invece, resta il riferimento dell’azione politica a favore degli italiani.”

Così il senatore Lucio Malan vicecapogruppo vicario di Forza Italia.