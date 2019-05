Europee: Bergamini (FI), 90% provvedimenti dei M5S. Serve governo centrodestra

Agenpress – “Una breve guida al voto per chi ha ancora dubbi su cosa votare questa domenica. Per il braccio destro di Salvini (Giorgetti) questo governo è “inconcludente” e “i provvedimenti non riguardano le vere emergenze del Paese”. Del resto il 90,2% dei ‘provvedimenti partoriti da questo governo sono a firma 5stelle’ (cit. Di Maio). Nel frattempo la sinistra fa da ariete di sfondamento del Pd aprendo ad un governo con i grillini.

Chi come noi di Forza Italia crede nella necessità di un nuovo governo di centrodestra in Italia e in Europa; chi come noi di Forza Italia crede – a differenza di Salvini e Di Maio – che questo governo non possa durare 5 anni; chi come noi di Forza Italia crede che sia indispensabile mandare in Europa qualcuno davvero in grado di fare gli interessi dell’Italia; chi come noi di Forza Italia crede che il centrodestra debba rimanere unito di fronte all’avanzata delle sinistre e non dividersi, come vorrebbe Giorgia Meloni; non può che votare Forza Italia”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia