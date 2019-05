Made in Italy, Di Maio: “Stop a delocalizzazioni selvagge e sfruttamento”

Agenpress. Quando sono stati firmati gli accordi commerciali del progetto della Via della Seta, il Governo aveva le idee chiare: promuovere il Made in Italy, riequilibrare la nostra bilancia commerciale con la Cina e rilanciare il tessuto produttivo del Paese.

Un obiettivo chiaro, a sostegno di imprese e lavoratori, certificato da firme per investimenti di oltre 2,5 miliardi di euro: insomma “Italy first”, nel pieno rispetto delle relazioni con i nostri partner europei.

Quell’Europa in cui, dopo il 26 maggio, andremo a presentare con forza la richiesta di una legge comunitaria che tuteli il nostro mercato del lavoro.

Questo Governo ha già fatto molto per la tutela del Made in Italy, grazie alle misure previste dal Decreto Crescita come la salvaguardia dei marchi storici e il contrasto all’italian sounding. Ma soprattutto questo Governo tutela gli italiani. Tutti, nessuno escluso.



Tutela gli agricoltori, che si spezzano la schiena per garantire al mondo intero il sapore della nostra qualità. Tutela i consumatori, che hanno il sacrosanto diritto di sapere cosa mangiano e cosa bevono, di sapere se dietro quello che arriva sulle loro tavole ci sono OGM, di avere la certezza che non ci sia sfruttamento del lavoro minorile dietro ai vestiti o ai giocattoli dei propri figli.



Vogliamo portare le priorità degli italiani a Bruxelles: garanzie e certificazioni dei prodotti che sono nei nostri mercati, basta concorrenza sleale, basta competizione a ribasso sui salari, stop a delocalizzazioni selvagge e sfruttamento. Non possiamo permettere che a farne le spese siano le nostre imprese e i nostri lavoratori!



Noi su questo non facciamo passi indietro o sconti a nessuno. Non barattiamo la salute dei cittadini per gli interessi di qualcuno o per chi da troppo tempo è abituato a chiudere più di un occhio su certe malefatte.



E’ quanto dichiara, in una nota, il vicepremier Luigi Di Maio.