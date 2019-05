Milano. Bimbo di 2 anni trovato morto. Il padre lo ha “picchiato per rabbia fino a ucciderlo”

Agenpress – Il 25enne Aliza Hrustic ha confessato di aver picchiato il figlio di 2 anni “fino a ucciderlo”. E’ accaduto in un appartamento a Milano, in via Ricciarelli, nella periferia ovest della città.

Ha raccontato di non riuscire a dormire e di aver agito “in preda a un raptus, a un momento di rabbia anche a seguito dell’assunzione di hashish. L’uomo ha confessato di aver percosso il piccolo fino alla morte”, ha svelato il capo della Mobile di Milano, Lorenzo Bucossi.

“Non è stato in grado di spiegare precisamente cosa gli è venuto in mente in quel momento – ha aggiunto. Non sappiamo se il bambino stesse piangendo, ha solo raccontato che non riusciva a dormire e che aveva assunto hashish. Si è alzato e, in preda a un accesso di rabbia incomprensibile, lo ha picchiato a morte”. Bucossi ha aggiunto una frase che rende l’idea di quello che può essere accaduto in quella casa: “Visto l’orrore di quello che c’è stato non ci sarà nessuna conferenza stampa”.

L’uomo risulta ora fermato per omicidio volontario aggravato: la confessione è avvenuta davanti agli investigatori della squadra Mobile di Milano e al pm Giovanna Cavalleri. Il bambino è stato trovato morto all’interno di un alloggio, al piano rialzato, in via Ricciarelli 22, nella zona San Siro. Sul corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso del piccolo. Sul pianerottolo tracce di sangue. A chiamare i soccorsi, intorno alle 5 del mattino, è stato proprio il padre del bambino, dicendo che il piccolo aveva una crisi respiratoria, ma all’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, Silvja Z., una donna croata di 23 anni, incinta del quinto figlio.

L’accusa di omicidio volontario è aggravata dalla minore età del figlio e dal fatto e che l’evento è stato preceduto da maltrattamenti: a specificarlo sono gli investigatori, che hanno eseguito il fermo e stanno provvedendo a portare l’uomo in carcere.