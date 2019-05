Salvini assicura: il governo non cade. Con Di Maio ho lavorato bene, da lunedì torneremo a farlo

Agenpress – Il governo non cade, parola di Matteo Salvini. “Va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene. Il governo dura fino al marzo 2023. Il voto di domenica è quello per cambiare l’Europa, e con il governo c’entra niente”.

In una intervista al Corriere della Sera, all’osservazione che lo scontro con i 5 Stelle non è un’invenzione della stampa, risponde “ma no, lo so, non ho dubbi. Io oggi ho letto, prima di smettere perché poteva bastare, otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna”.

Salvini torna a smentire che il rapporto con l’altro vicepremier si sia irrimediabilmente guastato: “Io con Di Maio ho lavorato bene. E sono convinto che da lunedì torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto”.

Il decreto sicurezza bis sarà in Cdm? “Io spero proprio di sì. È quello che mi aspetto, dato che ho fatto le correzioni richieste” ma “se il Consiglio non ci fosse, vorrei quanto meno sapere il perché”.

Sull’avvertimento di Di Maio di non scatenare una guerra col Colle, afferma: “Ma figuriamoci… Io ho sempre avuto il massimo rispetto di tutte le istituzioni. Non ho certamente mai chiesto l’impeachment del presidente della Repubblica. Io ho fatto i compiti, i 18 articoli del decreto inclusa la norma transitoria sono stati corretti e ci sono le risorse. Sono finanziati da 30 milioni di euro integralmente coperti da fondi del ministero dell’Interno”.