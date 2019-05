Siria. Liberato Alessandro Sandrini. Era stato rapito nel 2016. Lo aspettano i domiciliari

Agenpress – Del rapimento di Alessandro Sandrini, al confine tra Siria e Turchia nel 2016. si apprese solo un anno dopo la scomparsa, nel dicembre 2017. Riapparve in video il 19 luglio del 2018. Vestito con una tuta arancione che ricordava i filmati dell’Isis, in ginocchio, di fronte a due uomini armati mascherati, pronunciò queste parole: “Vi prego aiutatemi., Sono stanco. Mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi rapidi. Non vedo futuro. Non so più cosa pensare”.

Oggi è stato liberato dal “governo di Salvezza”, gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Il padre Gianfranco Sandrini ha confermato: “Mio figlio è libero. Si trova ancora in Siria ma nelle mani dei nostri carabinieri. Sono felicissimo. È la fine di un incubo. Adesso sto andando a Roma e spero di potergli parlare al telefono stanotte”.

Verrà ascoltato dai pm della Procura di Roma. L’atto istruttorio avverrà dopo il rientro in Italia del nostro connazionale. Sulla vicenda la Procura capitolina aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Nell’ultimo anno il nome di Alessandro Sandrini è comparso due volte tra gli imputati in tribunale a Brescia. In un processo per rapina e ricettazione per aver tentato di vendere a cinesi dei tablet rubati da un fast food a Desenzano del Garda e per una rapina che avrebbe messo a segno prima dell’ottobre 2016. Adesso verrà ascoltato dai pm della Procura di Roma. Sulla vicenda la Procura capitolina aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Su Sandrini pende un’ordinanza di custodia cautelare per rapina. Il bresciano e accusato di un paio di azioni messe a termine con un complice in provincia di Brescia. Era stato disposto il carcere, ma la misura ora dovrebbe essere quella degli arresti domiciliari.

Alessandro Sandrini, bresciano di Folzano, 34 anni, era svanito sul confine tra Turchia e Siria. Manca da casa dal 3 ottobre 2016, quando salì su un volo che da Orio al Serio, via Istanbul, lo portò ad Adana, cittadina turca a 180 chilometri da Aleppo.

“Vado per una vacanza”, disse alla famiglia. Sarebbe dovuto tornare in Italia il 10 ottobre, una settimana dopo la partenza, ma la fidanzata che lo aspettava all’aeroporto di Bergamo non lo vide arrivare. Scattò così la denuncia. Sandrini tornò a dare segnali di vita il 17 ottobre 2017, quando telefonò alla madre Evelina da un numero di una compagnia telefonica attiva sul web. “Ciao mamma, è un anno che manco da casa e so che mi stai cercando. Non so dove sono, mi hanno sequestrato. Ti prego aiutami”, disse. Il 3 dicembre successivo chiamò una seconda volta: “Vogliono i soldi, qui non scherzano”, raccontò. Il 22 dicembre la terza chiamata: “Sono in una stanza tre metri per tre”, disse sempre alla madre. Il 21 gennaio 2018 durante la quarta telefonata si sfogò: “Lo Stato italiano non sta facendo nulla. Mi vogliono far morire qui”.

In un video successivo Sandrini indossava una tuta arancione e aveva alle spalle due uomini armati. “Sono due anni che sono in carcere e non ce la faccio più, sono stanco dentro. Chiedo all’Italia di chiudere questa situazione in tempi veloci perchè hanno detto chiaramente che sono stufi, che mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi brevi e io chiedo di aiutarmi”. Oggi la svolta.