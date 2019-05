Europee. Tajani (FI): non usare il Crocefisso per vincere le elezioni. Sforare il 3% per i pagamenti P.A

Agenpress – “Sono cattolico praticante, ho la stessa moglie da 30 anni, non sono un santo, ma il crocifisso l’ho a casa e lo venero in chiesa. Non abbiamo mai usato il crocifisso o il Vangelo per vincere le elezioni, non è uno strumento per prendere voti. Il Vangelo bisogna anche leggerlo e viverlo. Non si strumentalizza la fede, è una sorta di appropriazione indebita”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia riferendosi al gesto di Matteo Salvini in Piazza Duomo a Milano.

E sull’Europa “sarà cambiare che deve dare nuovo slancio a un progetto che ci ha regalato 70 anni di pace e benessere economico, un po’ invecchiato e ha bisogno di nuovo slancio. Bisogna tornare alla politica, gli eletti devono sottrarre il loro ruolo alla macchina burocratica, che a volte ha cercato di sostituirsi alla politica ed è diventata autoreferenziale”.

“Il popolo ha sempre voluto Forza Italia protagonista del centrodestra, in tutte le elezioni. Senza Fi non esistono centrodestra e maggioranza, chi non vuole ricostruire il centrodestra agevola il Pd e M5S. Siamo l’unica alternativa a loro”, dice ancora.

Anche la Lega comincia a capire che questo matrimonio con M5S è finito e si va verso il divorzio, come dimostrano le dichiarazioni di Giorgetti di ieri. Noi siamo pronti ad andare alle elezioni anticipate per dare al Paese la maggioranza omogenea che il Paese necessita, se Mattarella deciderà così”.

“In Europa con la mia elezione a presidente dell’Europarlamento ho sconfitto la sinistra a Bruxelles con il gruppo dei conservatori a cui aderisce Meloni, con i popolari e i liberali. Il candidato di Renzi l’ho sconfitto io (Pittella del Pd)”.

“Sui pagamenti della pubblica amministrazione si potrebbe concedere lo sforamento del 3%, non serve cambiare il Patto di stabilità. Iniziamo a fare questo invece di dire cosa si vorrebbe fare senza fare nulla. Poi per cambiare le regole bisogna esserci in Europa, ma se un vice ministro va dai gilet gialli e l’altro ha tra i suoi alleati l’Afd tedesca, non si va da nessuna parte”.

“Il lavoro si crea solo con meno tasse, accesso al credito più facile – e basta con la vergogna dei tempi dei pagamenti della Pubblica amministrazione in Italia – e meno burocrazia. Dobbiamo togliere questi tre fardelli”.