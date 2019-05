Il 50% delle donne italiane ha sofferto di cistite, patologia che è in crescita

Agenpress – Almeno il 50 per cento delle donne italiane ha sofferto almeno una volta di cistite, una malattia che oltretutto ha proprio d’estate il suo picco di casi.

E’ quanto rileva l’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG), presentata nel congresso che si apre oggi a Lecce. Per Gian Luca Bracco, Presidente, “la patologia risulta in crescita e presenta numeri importanti. Il 30% delle italiane è stata colpita almeno una volta negli ultimi 12 mesi e in un caso su quattro la malattia si è ripresentata più volte nel corso di un anno”.

Secondo il sondaggio, condotto su 2mila donne, la metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica cause principali i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta e ben il 72% vorrebbe più informazioni.

La terapia antibiotica risulta essere quella più prescritta dal personale medico soprattutto per la fase acuta della patologia, non priva però di effetti collaterali, oppure possono essere assunti gli integratori alimentari contenenti il mannosio. Queste sostanze naturali hanno dimostrato di poter svolgere una forte attività anti-infettiva e inibire i batteri che sono alla base dell’insorgenza della patologia”.