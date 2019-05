In 45 anni scomparsi oltre 122mila minori, ritrovati 80mila

Agenpress – Negli ultimi 45 anni in Italia sono scomparsi 122.508 minori e ne sono stati ritrovati 80.464. Mancano all’appello 42.044 minori, pari a oltre il 72% del totale delle persone scomparse ancora da ricercare che, al 31 marzo 2019, sono 58.312.

A rivelarlo sono i dati raccolti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Analisi della Polizia Criminale – e diffusi dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse, il prefetto Giuliana Perrotta, in vista della Giornata internazionale dei bambini scomparsi che si tiene il 25 maggio, comunicando la costituzione della Consulta delle Associazioni per le persone scomparse, presso il proprio ufficio.

Solo negli ultimi 5 anni sono 31.008 i minori scomparsi in Italia, di cui oltre il 95% rappresentato da stranieri non accompagnati. Il fenomeno, è stato sottolineato, non è diminuzione anche per quanto riguarda i bimbi italiani.