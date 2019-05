Inps. +241.147 contratti stabili in 3 mesi. Diminuiscono quelli di somministrazione

Agenpress – Nel primo trimestre 2019 in positivo i contratti stabili, + 241.147 (+126,3 sui primi tre mesi del 2018). Si conferma il boom delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato passate dalle 125.000 a 219.000 (+75,5%). Nei primi tre mesi le assunzioni totali dei datori di lavoro privati sono state 1.661.000 con un calo del 9,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul precariato. In evidente diminuzione risultano invece i contratti di somministrazione (-36,3%). Un lieve incremento si registra per le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+7,0%). Le cessazioni nel complesso sono state 1.318.000, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018: la riduzione ha riguardato le cessazioni di contratti in somministrazione, di rapporti a termine e di rapporti a tempo indeterminato; in crescita sono invece le cessazioni di rapporti con contratto intermittente e di contratti in apprendistato.

Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) risulta positivo e pari a +351.000 inferiore a quello registrato nel corrispondente momento alla fine del primo trimestre 2018 (+537.000). Nel corso degli ultimi dodici mesi, osserva ancora l’Inps, si è registrata una inversione di tendenza fra l’andamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quello dei tempo determinato.

In particolare, mentre il saldo annualizzato dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è passato da -57.000 (03/2018) a +324.000 (03/2019), quello dei rapporti a tempo determinato è passato da + 346.000 (03/2018) a -90.000 (03/2019). Anche il saldo annualizzato dei rapporti di apprendistato risulta positivo (+80.000). Stabili i contratti di Prestazione occasionale, 19mila unità con importo medio mensile lordo della remunerazione a 243 euro. Quanto ai lavoratori pagati con il Libretto famiglia a marzo 2019 essi risultano circa 10.000 (contro circa 6.000 a marzo 2018); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 247 euro.