Agenpress – E’ accaduto intorno alle 7.30 in via Sistina, al centro storico di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A quanto riferito dai pompieri si tratta di un bus a energia elettrica e ha preso fuoco nella parte posteriore. Dalle prime informazioni sembra che l’autista abbia fatto scendere dal mezzo i passeggeri impauriti. Al momento non risulterebbero feriti. Chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti.

loading...