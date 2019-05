Salvini. Se Lega primo partito subito flat tax. Abbassare subito tasse

Agenpress – “Io chiedo il voto per cambiare l’Europa, non chiedo mezza poltrona in più. Certo se la Lega sarà il primo partito in Italia e in Europa” la flat tax “sarà la priorità”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a ‘Radio anch’io’. La priorità, ha ribadito, “è abbassare le tasse come c’è scritto nel contratto di governo, una tassa unica per le famiglie e le imprese che è l’unico modo per far correre l’Italia”.

“Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”.

“Io faccio il ministro dell’Interno e con tutto il rispetto per il signor Fava, noi la mafia la combattiamo assumendo poliziotti, confiscando beni e riconsegnandoli ai cittadini”.