Elezioni europee del 26 maggio: le liste e i candidati

Agenpress. Il 26 maggio si svolgono le consultazioni per la scelta di 76 europarlamentari e in oltre 3.800 comuni si rinnovano i sindaci e i consigli comunali. Sono quindi ormai imminenti le eelezioni che dovranno rinnovare il Parlamento europeo e portare alla designazione del nuovo presidente della Commissione di Bruxelles.

“Mai come questa volta – si legge sul sito dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani che a queste consultazioni ha dedicato un approfondimento – l’appuntamento sembra cruciale per il futuro del continente.

Su sito del Viminale sono on line, circoscrizione per circoscrizione le liste e i candidati per le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il sito del ministero dell’Interno ha infatti pubblicato simboli, i mandanti al deposito e gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza corrispondenti, dei partiti, dei movimenti o dei gruppi politici organizzati e le liste di candidati, corredate dei documenti richiesti ai singoli candidati, presentate per ciascuna circoscrizione.