Europee, Brignone (Possibile-Ev): Inaccettabili attacchi contro Fiorella Mannoia

Agenpress. “Gli attacchi rivolti a Fiorella Mannoia per aver polemizzato con il Pd, e aver dichiarato il suo voto, sono davvero inaccettabili. Confermano che il clima politico è infestato dallo scarso rispetto delle posizioni altrui.

Manifesto quindi tutta la mia solidarietà umana e politica a Fiorella Mannoia, anche se ha scelto una lista in cui non sono candidata. Il problema degli haters sui social, e non solo, non deve essere sollevato a piacimento, quando fa più comodo: è necessario stigmatizzare sempre le colate di fango che vengono riversate su una persona che ha legittimamente espresso la propria idea”.

Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, candidata di Europa Verde alle Europee nella circoscrizione Italia centrale.