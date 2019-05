Giuseppe Criseo presenta “casadeglitaliani”

Agenpress. È questo il primo messaggio anticonformista di gente che non ha paura di nessuno, la prima presentazione pubblica di “Casadeglitaliani”, partendo da Bregano (VA). Un paese immerso nel verde, magari non conosciuto come tante altre belle località mondane, ma non ci interessa partire dall’alto.

Partiamo da un territorio che ha richiesto la nostra presenza e dove c’è bisogno noi ci siamo, non solo nei luoghi famosi (ma Bregano potrebbe diventarlo in futuro) al grande pubblico, dalla goccia si fa l’oceano.

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo.

(Lao Tzu)

Il primo passo è fatto, il risultato seguirà all’impegno che siamo certi sarà apprezzato per la genuinità, la fermezza e la serietà con cui ci apprestiamo a dare il nostro contributo. I numeri che seguiranno saranno il faro che illuminerà la nostra strada. La fede ti fa partire, la costanza ti fa raggiungere il traguardo.

Giuseppe Criseo