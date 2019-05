Berlusconi. Spero in una buona affermazione di Forza Italia, possiamo tornare protagonisti

Agenpress – “Da queste elezioni mi aspetto un cambio di passo, purtroppo molti non hanno votato Fi delusi perché hanno assistito alla mia cacciata dal Parlamento con un’accusa di frode fiscale inesistente e una legge la Severino poi dichiarata incostituzionale. Poi dei governi non eletti hanno occupato il nostro posto e molti sono rimasti delusi e per questo non volevano votare più.

Lo dice Silvio Berlusconi in un audio a Messina. “Spero che dopo queste elezioni grazie ad una buona affermazione di Forza Italia, potremo tornare presto al governo e lavorare anche per liberare Messina dalla baraccopoli, una realtà incredibile che non conoscevo ma che deve essere risolta in tempi brevi”.

Per Berlusconi, Forza Italia può tornare ad essere protagonista. Questo governo durerà poco anche perché ha fatto male con un milione e seicento mila poveri in più e molti disoccupati in più ma noi se torneremo cambieremo questa situazione diminuendo le tasse e favorendo l’occupazione “.