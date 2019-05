Meloni (FDI). Gli italiani diano un segnale forte per mandare a casa il governo. Sorpasso su FI?

Agenpress- “Penso e mi auguro che domenica gli italiani sapranno dare a Salvini questo segnale, forte e chiaro. Non si possono fare politiche di destra o di centrodestra con gente come i grillini che su molti temi, dall’economia all’immigrazione ai valori non negoziabili, sono più a sinistra del Pd”,.

Lo dice la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista al Messaggero. “Come ha detto Giorgetti, c’è una fetta maggioritaria dell’ elettorato leghista e di centrodestra che non ne può più. Matteo dovrà prenderne atto”.

Sorpasso su Forza Italia? “Girando il Paese in lungo e in largo ho solo sensazioni positive. Se succede vuol dire che si apre una nuova stagione nel centrodestra e che Fratelli d’Italia avrà la responsabilità di costruire una nuova gamba della coalizione che si possa alleare con la Lega per tornare al governo e porre fine a questa coabitazione innaturale tra Salvini e Di Maio”.

Su Roma, “l’avviso di sfratto alla Raggi arriva quotidianamente dai romani esasperati. Solo che a lei piace far credere che sia tutto un complotto delle forze oscure contro di lei, mentre è semplicemente la totale incapacità dei grillini di tenere fede alle promesse di cambiamento fatte”, dichiara Meloni. Quanto a chi, tra Lega e FdI, deciderà il prossimo candidato a sindaco della capitale, “ne parleremo a tempo debito, ma alla base di qualunque alleanza con noi a Roma deve esserci il riconoscimento del ruolo e delle necessità di Roma Capitale”.