Primavera Araba 2010-2019. Amsi e Co-mai: “1.000.000 di morti di cui il 40% donne e bambini e i feriti sono più di 1.762.463”

Foad Aodi: appello per voto a favore di una Europa più forte, solidale, unita e presente a favore della stabilizzazione dei paesi in MO e Africani

Agenpress. “In occasione delle votazioni democraticamente convocate in tutta Europa, il nostro appello è rivolto a tutte le comunità arabe, mussulmane, di origine straniera ed europee affinché con il loro voto si rafforzi un’Europa più solidale e umana, aperta a costruire ponti tra le religioni e le diverse culture senza alcuna chiusura, paura e pregiudizio. Così come diciamo no all’Islam politicizzato e alle strumentalizzazioni che ne derivano, noi chiediamo anche di non usare le religioni nella campagna elettorale per fini politiche e non dare alibi ai movimenti estremisti e terroristi”.

Cosi l’associazione medici di origine straniera(Amsi), le comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), Unione medica euro-mediterranea (Umem) soci fondatori del movimento Uniti per Unire che conta ormai più di 1.000 associazioni e comunità.

“Auspichiamo che la nuova Europa supporti il Medio Oriente e l’Africa in una nuova e duratura stabilità, intensificando gli accordi bilaterali con i vari paesi interessati dal fenomeno migratorio attuando con essi delle concrete soluzioni politiche volte a combattere l’immigrazione irregolare, la quale non deve essere contrastata attraverso sanzioni dirette a coloro che con solidarietà e umanità salvano la vita agli immigrati.noi ribadiamo la nostra proposta a favore di una legge d’immigrazione europea coinvolgendo tutti con responsabilità ,solidarietà e una polita estera europea più forte e unitaria”dichiara il Fondatore di Amsi e Co-mai Foad Aodi .

Inoltre, confidiamo che dal nuovo parlamento europeo provengano proposte concrete per fermare il massacro derivato dal disastro della primavera araba. Proprio a riguardo di questo fenomeno, grazie ai nostri medici Amsi e Umem, ai colleghi locali nei vari ospedali e alla collaborazione del Dipartimento Relazioni Internazionali e Ricerca del Movimento Uniti per Unire, coordinato dal Dott. Giulio Giomi, abbiamo registrato gli effetti disastrosi della Primavera Araba sulla popolazione in Libia, Siria, Tunisia, Egitto e Yemen dal 2010 al 2019.

Tra i dati molto preoccupanti e purtroppo sempre in crescita visti i conflitti ancora in atto, ci preme sottolineare che il numero dei decessi ha tristemente superato il 1.000.000 di persone – di cui il 40% rappresentato da donne e bambini -, mentre la conta dei feriti ha raggiunto la cifra di 1.762.463 individui.”