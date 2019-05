Zingaretti (PD). Salvini e Di Maio sono un pericolo. Noi unica alternativa credibile

Agenpress – “Gli italiani hanno capito che Salvini e i suoi alleati sono un pericolo. Uno dei risultati di undici mesi di governo gialloverde è che siamo completamente isolati in Europa e in politica estera”.

Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in due interviste alla Stampa e all’Unità, che oggi torna in edicola per un giorno con la direzione di Maurizio Belpietro.

Per Zingaretti “il populismo è in un vicolo cieco. L’inganno dei populisti si sta smontando e l’unica alternativa credibile siamo noi”.

“Salvini e Di Maio antepongono gli interessi dei loro partiti a quelli del Paese perché sanno che il governo è al capolinea. Noi siamo l’alternativa a chi oggi sta distruggendo l’Italia e domani vuole distruggere l’Europa”.

Dopo le Europee, “il governo non si rafforzerà certo, con la manovra da attuare. E se dovesse cadere, il Pd chiederà di andare al voto”, dice Zingaretti. “Se si votasse dopo il fallimento di questo esecutivo, la nostra lista unitaria avrebbe una grande affermazione”. In merito alla possibilità di un’alleanza con M5S, “punto a far vincere il Pd e la nostra lista unitaria. Noi siamo un’alternativa sia alla Lega che al M5S. Semmai dobbiamo recuperare tutte quelle persone, e sono tantissime, che si accorgono che il M5S ha tradito le loro speranze”.

“Noi non abbiamo capito nella sua forza dirompente l’impatto della precarietà e dell’aumento delle diseguaglianze, che ha reso tutti più vulnerabili”, ammette Zingaretti. “Salvini e il M5S sono stati bravissimi nel cavalcare questo sentimento di paura. Una volta al governo, però, hanno dimostrato di non essere in grado di trovare soluzioni per risolvere i problemi delle persone. Il centrosinistra ha il dovere di rispondere alla richiesta di protezione secondo i propri principi e valori, anche sulla sicurezza: la repressione e le ruspe non sono la soluzione, né tantomeno le armi.