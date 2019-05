Affluenza elezioni europee: Italia, Portogallo, Malta tra i Paesi in calo

Agenpress. Leggermente in calo l’affluenza in Italia (alle 12 avevano votato il 16,06%, -0.6% rispetto al 2014), in Portogallo (11,56% alle 14; 12,41% nel 2014 alla stessa ora), in Bulgaria (15,47%, -3,58% rispetto al 2014).

Sempre alle 14 avevano votato il 55% degli austriaci. Tra i Paesi che hanno votato nei giorni scorsi: in Olanda l’affluenza è cresciuta del 3,88%, avendo votato il 41,20% degli olandesi; in Lettonia ha votato il 33,03% degli aventi diritto (+2.91%) a Malta il 72,6% (-2,2%) in Slovacchia il 20,10% (+ 7,95%).