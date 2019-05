Agenpress. Nei principali paesi europei si registra ovunque una maggiore affluenza rispetto alle ultime elezioni europee. In Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 ha votato il 29,4% degli aventi diritto, contro il 25,6% del 2014. In Spagna l’affluenza alle 14 era del 34%, 10 punti in più rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l’affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.