Elezioni Europee: sfida decisiva tra sovranisti ed europeisti

Agenpress. Mai come in queste elezioni europee è decisiva la sfida tra sovranisti ed europeisti. Ovvero tra chi vuole ridare competenze agli Stati sottraendole a Bruxelles e quanti invece vogliono continuare a percorrere la strada di una maggiore integrazione.

Populisti e sovranisti arrivano alle urne con il vento in poppa, anche se i primi segnali che vengono dall’Olanda sembrano indicare il contrario. A bordo del Carroccio europeo guidato da Matteo Salvini e da Marine Le Pen (in testa nei sondaggi in Francia) sono saliti i tedeschi di AfD, i finlandesi del Finn Party, i danesi del Folkspartei e gli austriaci del Fpoe, espulsi questi ultimi dal governo di Vienna dopo l’affaire Strache.

Un posto è riservato anche alla formazione dell’olandese Geert Wilders, che però secondo gli exit poll non avrebbe ottenuto nemmeno un seggio all’Europarlamento, mentre le trattative sono tutte in salita per i polacchi del Pis, in rotta di collisione con la leader francese e separati dagli altri sui rapporti con Mosca.