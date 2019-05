Europee. Affluenza in aumento nei principali Paesi europei

Agenpress – Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l’affluenza delle 14 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. In Ungheria alle 15 l’affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

In Romania l’affluenza risulta in aumento rispetto alle precedenti consultazioni, sia politiche che per Strasburgo. Come ha riferito la commissione elettorale a Bucarest, alle 17 locali (le 16 in Italia) aveva votato oltre il 35% degli aventi diritto. La commissione al tempo stesso ha reso noto che è valido il referendum sulla giustizia che si tiene in parallelo al voto europeo, essendo stato superato il quorum del 30% minimo di affluenza richiesto.