Andrea Orlando (PD): “Di Maio ha fallito bisogna tornare subito alle urne”

Agenpress. “Il Pd non è mai morto. Il punto fondamentale per noi era però capire se il Partito era o meno in campo. Dopo questi risultati non azzarderei adesso a futuri scenari. Aspettiamo e cerchiamo di capire. Sul Movimento 5Stelle abbiamo detto ripetute volte che siamo alternativi. Il Pd è alternativo a entrambe le forze politiche, sia ai 5Stelle che alla destra evidentemente. Il nostro obiettivo è costruire un nuovo centrosinistra».

“Se anche continuasse ad avere una maggioranza, questo governo non ha più una linea politica. Nemmeno un simulacro di linea politica. La nostra posizione non cambia ed è stata sempre quella di tornare subito alle urne”. E’ quanto dichiara, in una nota, Andrea Orlando uno dei vice segretari dem.