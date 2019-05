Europee. Amsi e Co-mai. Auspichiamo un’ Europa solidale, umana, unita

Agenpress -“Auspichiamo un’ Europa solidale,umana ,unita con la politica estera,economica e sociale sempre più forte”

Così le comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai), l’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e Unione Medica Euro-mediterranea (UMEM) soci fondatori del movimento internazionale Uniti per Unire commentano il risultato delle elezioni europee rispettando la volontà popolare sia in Italia che nei paesi europei .

Il nostro impegno a favore del dialogo e l’integrazione si intensifica e ribadiamo la nostra proposta per una “legge d’immigrazione europea” con il rispetto dei diritti e doveri e gli accordi bilaterali con i paesi di origine dei migranti garantendo la sicurezza a tutti,dichiara il Fondatore dell’Amsi e Co-mai Foad Aodi che non nasconde la sua preoccupazione per l’aumento di espisodi di discriminazione e slogan anti migranti sia in Italia che in Europa durante la campagna elettorale.

L’italia é un grande paese civile democratico ,laico e mai razzista,invitiamo tutti i politici a dare messaggi costruttivi e dialogati per l’interesse di tutti ,italiani e di origine straniera senza distinzione in categorie di preferenza, di serie A e B , distinzioni religiose o utilizzando le religioni e i simboli religiosi per fini politici conclude Aodi con l’augurio che questa Europa faccia finalmente una svolta politica e concreta a favore dei ponti e contro i muri ,a favore del dialogo contro le paure e i pregiudizi,a favore dell’integrazione contro l’immigrazione irregolare,il mercato degli esseri umani e poter trovare soluzioni politiche per la stabilizzazione della Libia ,Siria ,Yemen e il processo di pace tra Israele e la Palestina e combattere la fame nel mondo .