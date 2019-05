Europee. Crollo del M5S. Di Maio: “la nostra gente non ha votato”. Escluso “rimpasto di governo”

Agenpress – “Nessun rimpasto” di governo, non avrebbe senso”. Sul M5S, Luigi Di Maio preannuncia “novità nelle prossime settimane. “Ci sarà uno scatto in avanti sull’organizzazione, saranno individuati dei responsabili specifici di area e un centro di coordinamento più capillare nelle Regioni e nei Comuni”.

Intervistato dal Corriere della Sera, il leader del M5S prende “atto che la nostra gente si è astenuta e attende risposte, e noi queste risposte gliele vogliamo dare”.

“Certo che il governo va avanti, perché continua ad avere ampiamente i numeri e perché c’è ancora tanto da fare. Non cambierà nulla, anzi ripartiamo da oggi. Noi siamo pronti a un tavolo sul salario minimo e la flat tax. Poi il decreto sicurezza con le migliorie apportate e una legge che vincoli il miliardo del reddito agli aiuti alle famiglie”.

“Non è la prima volta che attraversiamo un momento di difficoltà, sapremo uscirne come sempre. Ad ogni modo restiamo l’ago della bilancia in questo governo”. “Non stiamo facendo i 100 metri, ma una maratona e siamo in corsa. Dopo di che non nego che è opportuno tornare ad ascoltare chi stavolta ha deciso di restare a casa”.

Guardando ai possibili errori, “forse al principio siamo stati troppo silenziosi, troppo puri, se questa è una colpa me la prendo. Ma sappiamo di aver fatto tanto, faremo ancora tanto e siamo sicuri che i cittadini lo capiranno”.

In campagna elettorale “non ci sono stati scontri, ma un clima che ha cominciato ad infuocarsi dalla revoca di Armando Siri, indagato per corruzione. E non mi pento di aver chiesto le sue dimissioni”, rimarca Di Maio.