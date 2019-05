Europee. Gasparri (FI). Salvini è il fenomeno del giorno. Rifletta bene sulle prossime mosse.

Agenpress – “E’ palese che Salvini è il fenomeno del giorno. Ora però non posso non ricordare che nel 2014 Renzi fece il fenomeno e prese il 40%. Un anno fa furono i grillini a fare i fenomeni e diventarono di botto il primo partito. Questo significa che l’unica tendenza davvero sicura in questo Paese è che l’elettorato corre dietro le mode del momento. L’elettore è diventato volubile”

Così Maurizio Gasparri (FI), in una intervista a La Stampa. “Se fossi in Salvini terrei sempre in considerazione questa tendenza. Le mode, così come vanno su, poi vanno giù”. Invece, sottolinea, “c’è un altro dato che mi pare consolidato in questi mesi: non c’è elezione amministrativa che il centrodestra abbia perso. Il Paese sta andando a destra”, quindi “lo sbocco inevitabile è che la destra arrivi al governo”.

“Ora vedo un gran problema per la Lega. Può sembrare un paradosso della politica, ma è Salvini che deve riflettere bene sulle prossime mosse. Può tranquillamente continuare così. Ma che cosa accadrà? È facile da prevedere. I grillini saranno costretti a rincorrere i loro temi identitari per cercare di fermare l’emorragia. Allo stesso tempo, la Lega non potrà mica deludere tutti quelli che l’hanno votata e di colpo mettersi a fare politiche grilline o di sinistra. È inevitabile che faranno mille compromessi o litigheranno come e più di prima”.