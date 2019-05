Europee. Germania. Merkel prima ma in calo, volano i Verdi, crolla Spd

In Germania la Cdu-Csu di Angela Merkel resta primo partito con il 27,5%, ma perde ben il 7,8% delle preferenze. Peggio fa l’Spd: ottiene il 15,6%, ben l’11,9% in meno rispetto alle scorse europee del 2014. I Verdi volano invece al 20,5%, con un clamoroso +9,8%, ben oltre le attese che li davano al 17. L’ultradestra di Afd è segnalata al 10,5%: cresce del 3,4%. Quanto alle altre liste, la Linke sarebbe al 5,5% (-1,9) ed i liberali della Fdp al 5,5 (-0,6%). Dalla Germania, poi, arriveranno anche deputati del partito animalista, del partito della Famiglia, di Volt e dei Pirati.

Dalla consultazione che ha registrato un’affluenza record – al 60%, mai così alta dalla riunificazione della Germania – arriva quindi una batosta per i partiti tradizionali. L’Unione Cdu-Csu è sì il primo partito, ma perde terreno. Tanto che qualcuno comincia anche a temere per la tenuta del governo a Berlino. Dalla Cdu, comunque, ci si affretta a confermare che il cancellierato di Merkel continuerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Fa peggio l’Spd: sorpassata dagli ambientalisti come seconda forza del Paese, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale perde anche il comune di Brema. Volano, ben oltre le aspettative, i Verdi.

Gli ambientalisti, grandi vincitori del voto, esultano. “Adesso cambiamo insieme questa Europa”, ha ringraziato commossa la co-leader Annalena Baerbock. I tedeschi, ha detto, si sono espressi “per la protezione del clima, per la democrazia, contro il populismo e per i diritti dell’uomo”. Tutti temi che hanno dominato la campagna elettorale e che i partiti della maggioranza che sostiene Angela Merkel, ammettono i loro stessi leader, non sono stati capaci di affrontare adeguatamente. Spd e Cdu, cui i Verdi hanno sottratto più o meno un milione di voti ciascuno, hanno perso soprattutto tra i giovani elettori: probabilmente ha influito anche il video virale su YouTube dell’influencer Rezo che incitava a non votare i partiti di governo accusandoli di non aver fatto abbastanza per la protezione del clima.