Europee. In Francia Le Pen supera Macron. “Ora super gruppo sovranista al PE”

Agenpress – Marine Le Pen forte del successo ottenuto alle europee, ha dichiarato che ora “il Presidente non ha altra scelta che sciogliere l’Assemblea nazionale”. Nel Paese, si conferma infatti la vittoria della lista di destra Prenez le Pouvoir, sostenuta dalla leader del Rassemblement National, con il 23,43% dei voti, che supera Renaissance, sostenuta tra gli altri da En Marche del presidente Macron, al 22,31%, a scrutinio quasi ultimato. In base a questi risultati, i due partiti avranno lo stesso numero di seggi, 23, al Parlamento europeo.

“Chiediamo questa sera lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale” ha commentato Le Pen. Sul podio, la sorpresa più grande di queste europee francesi, i Verdi, che scavalcano la deludente destra dei Republicains e diventano la terza forza politica del Paese, con quasi al 13%. Deludente il risultato della gauce di Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) che col 6/7% rischia di non prendere seggi. Inversione di tendenza dei socialisti: l’ex partito di Hollande arriva anche lui al 6-7%, grazie anche all’alleanza con il nuovo Place Publique di Raphael Glucksmann.

La Le Pen auspica anche la “formazione di un gruppo potente all’Europarlamento”. Il capolista, il 23enne Jordan Bardella, valuta l’esito delle urne come un «plebiscito contro Macron», sintomo di un vero “sussulto popolare”, invitando il capo dello stato ad una “lezione di umiltà”». Per il portavoce di RN, Sèbastien Chenu, si tratta della “vittoria dei francesi disprezzati, bastonati e insultati da Macron”. Pur essendo in testa, il risultato del Rassemblement National è, per ora, inferiore rispetto al 25,4% raggiunto alle europee del 2014.