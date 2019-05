Europee. Mulè (FI). “M5S punito e umiliato dagli elettori. Lega, FDI e FI al 48%”

Agenpress – “E’ incontrovertibile il dato che umilia la politica del M5S. Il 17% è una percentuale che punisce la lora incapacità e una gestione di governo sciagurata. Significa che l’Italia vuole la Tav, vuole l’autonomia, vuole la flat tax, quello che era nel contratto di centrodestra. La gente ha sentito Salvini ripetere: noi siamo quelli della Tav, non ne posso più dei troppi no; per questo gli italiani hanno premiato Salvini nonostante sia parte di questo governo. Se sommiamo i risultati di Lega, FDI e FI arriviamo al 48%. Con il 41% si governa con la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Questo dovrebbe bastare ai nostri alleati per mettere in atto il programma del centrodestra”.

Lo dice Giorgio Mulè, deputato e portavoce di Forza Italia, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sui risultati delle elezioni europee.

Il voto dei moderati. “I moderati c’erano anche quando Renzi superò il 40%. I moderati ci sono anche oggi con la Lega al 34%. Molte volte i moderati non vanno a votare, o votano anche la Lega perché hanno visto queste elezioni come un referendum contro il M5S. In Forza Italia c’è sicuramente bisogno di fare una riflessione e verificare dove vanno stretti i bulloni”.