Europee. Paolo Capone, Leader UGL: “Risultato storico per la Lega in Italia e un segnale di cambiamento anche da altri Paesi europei”

Agenpress. “Milioni di italiani hanno votato per il cambiamento in Europa, scegliendo la Lega come primo partito per riportare al centro del dibattito temi come il diritto al lavoro, il taglio delle tasse e per rilanciare la crescita economica”.

Secondo Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, “anche i cittadini europei hanno voluto esprimere un messaggio inequivocabile: è ora di rivedere le regole e i vincoli dell’Unione Europea per passare dall’Europa della finanza all’Europa dei popoli. In Italia, ricordiamo al Governo che l’obiettivo resta puntato sugli investimenti infrastrutturali e sulle politiche occupazionali, interventi necessari per garantire un futuro al nostro Paese”.