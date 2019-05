Europee. Salvini vince, ringrazia la Madonna e festeggia con “due dita di grappa”, da domani al lavoro

Agenpress – “A urne chiuse si può finalmente ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare, quindi siccome l’ho fatto perché ci credevo e ci credo, ringrazio chi c’è lassù che non aiuta Matteo Salvini o la Lega, aiuta l’Italia e l’Europa a ritrovare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza. Non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto, o il successo di un partito, ma il futuro di un paese e un continente”. Così Matteo Salvini commenta i primi risultati delle elezioni europee.

“Gli alleati di governo per me sono amici con cui si torna a lavorare da domani serenamente, secondo il contratto di governo. Abbiamo lavorato bene per dieci mesi”.

“Non useremo questi consensi per regolamenti di conti interni, l’avversario era e resta la sinistra che ha governato male in Italia e in Europa. Gli alleati di governo sono amici e da domani torneremo a lavorare serenamente cercando di abbassare i toni cercando di applicare il contratto”.

La promessa è che tutto rimarrà come prima e il leader leghista allontana anche l’idea di riaprire un forno a destra ma se il governo cadrà la responsabilità sarà di Di Maio che non ha voluto assecondare il Carroccio sui temi che hanno scelto gli elettori con il voto delle Europee. Per adesso nessuna ostentazione della vittoria: “Stanotte festeggiamo con altre due dita di grappa e da domani si lavora come prima”.